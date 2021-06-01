Лидер Rammstein представил клип «Я ненавижу детей» с пионерами и плачущим кровью Лениным

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), в котором показаны пионеры, символика СССР и школьное насилие.

В ролике, опубликованном на YouTube, снялся российский актер, телеведущий и певец Александр Ревва, он сыграл капитана советской милиции, который допрашивает и избивает персонажа Линдеманна. Актриса Аглая Тарасова играет возлюбленную главного героя.

Режиссером клипа стал Сергей Грей, который ранее уже сотрудничал с Линдеманном и Реввой. Декорации и антураж видеоролика воссоздают эпоху позднего Советского Союза, а титр в начале сообщает, что зрители переносятся в Москву 1989 года.

В клипе демонстрируются примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие. Одним из ярких акцентов выступает бюст Владимира Ленина, плачущий кровью.

Линдеманн выпустил клип в День защиты детей. За семь часов его уже посмотрели более 260 тыс. раз. Положительно оценили 62 тыс. пользователей, дизлайки поставили почти две тыс. человек.

Ранее Эрмитаж поддержал идею вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна записать видео к клипу на песню «Любимый город», после чего предоставил музыканту возможность провести съемки.