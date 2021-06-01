Genesis G90 нового поколения представят осенью

Официальная премьера обновленной модели Genesis G90 состоится в ноябре 2021 года.

Вместе с тем производитель пока не озвучил дату дебюта, однако инсайдеры уверены в достоверности озвученных сроков. На данный момент известно, что новый Genesis G90 получил 5-литровый турбированный двигатель, однако его уровень отдачи пока не озвучен. Кроме того, производитель намерен внедрить в следующую генерацию Genesis G90 систему полуавтоматического управления третьего уровня с применением встроенных камер и радаров.

Внешний вид новинки Genesis G90 будет соответствовать актуальным поколениям, которые частично преобразились по отдельным элементам кузова. Более точные особенности станут известны несколько позже.