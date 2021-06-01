 

Кроссовер BMW X3 M замечен на тестовых заездах

01.06.2021, 9:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети продемонстрировали шпионские снимки обновленного компактного кроссовера BMW X3 M во время тестовых испытаний.

Заезды осуществляются на европейских дорогах, тогда как первые тесты начались еще с конца прошлого года. С каждым выездом на дороги общего пользования автомобиль лишается части защитной пленки, через которую можно рассмотреть видоизмененный кузов. Вместе с тем эксперты уверены, что официальная премьера BMW X3 M состоится уже скоро.

По внешнему виду отличия прослеживаются в решетке радиатора, воздухозаборниках, головной оптике и выхлопной системе. Напомним, под капотом кроссовера BMW X3 M установлен 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 480 л.с. Модель получила систему полного привода и 8-ступенчатую трансмиссию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отсидев половину срока – правозащитник

12.04 / BFM TV – «пушистые сообщники» — обезьяны помогали индийским грабителям обворовывать прохожих

03.11 / ФСБ задержала в Москве участников легализовавшей более 10 тыс. мигрантов группировки

09.03 / Зеленский показал, как работает дезинформация, приписав цитату Леси Украинки Тарасу Шевченко

27.01 / Кабмин предлагает выделять до 150 тыс. грн трудовым мигрантам на открытие бизнеса в Украине

31.12 / Мнения: Юрий Мель показывает пример мужества всей России

28.01 / В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

12.12 / Трапм заявил, что по «законным голосам» победил на выборах в США

05.01 / Для иностранцев открывают доступ к китайскому радиотелескопу FAST

08.10 / Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика