Кроссовер BMW X3 M замечен на тестовых заездах

В Сети продемонстрировали шпионские снимки обновленного компактного кроссовера BMW X3 M во время тестовых испытаний.

Заезды осуществляются на европейских дорогах, тогда как первые тесты начались еще с конца прошлого года. С каждым выездом на дороги общего пользования автомобиль лишается части защитной пленки, через которую можно рассмотреть видоизмененный кузов. Вместе с тем эксперты уверены, что официальная премьера BMW X3 M состоится уже скоро.

По внешнему виду отличия прослеживаются в решетке радиатора, воздухозаборниках, головной оптике и выхлопной системе. Напомним, под капотом кроссовера BMW X3 M установлен 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 480 л.с. Модель получила систему полного привода и 8-ступенчатую трансмиссию.