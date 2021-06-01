Советники Меркель едут в США для обсуждения “Северного потока – 2” – СМИ

Согласно данным издания, делегация ФРГ встретится в США с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Отмечается, что визит немецкой делегации состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, он призван устранить напряженность в экономических отношениях между США и Германией.

Одной из тем переговоров в Вашингтоне станет “Северный поток – 2”. Администрация президента США выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Неофициально в Вашингтоне допускают, что строительство “Северного потока – 2” может быть завершено, но его можно будет ввести в эксплуатацию только тогда, когда Кремль изменит свое поведение, в частности – в Украине, сообщает WAZ.

Ожидается, что делегации Соединенных Штатов и Германии также обсудят действующие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные 45-м президентом США Дональдом Трампом. На что Евросоюз отреагировал ответными тарифами. WAZ подчеркивает, что пошлины все еще актуальны спустя четыре с половиной месяца после вступления Байдена в должность главы Белого дома.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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