ВАКС продлил срок ареста брату Вовка, но уменьшил залог

Об этом пресс-служба ВАКС проинформировала в Facebook. Имени фигуранта не называют, но судя по обстоятельствам дела, это Юрий Зонтов – брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Зонтова оставили под арестом с альтернативой залога, но размер залога уменьшили с 35,185 млн грн. до 27,24 млн грн.

“В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственному судье, суду; не оставлять пределы Киева и села Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины; носить электронное средство контроля”, – уточнили в ВАКС.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/524033502300620

Центр противодействия коррупции пишет в Telegram, что суд удовлетворил ходатайство прокурора частично. Срок действия меры пресечения – до 29 июля включительно. Два предыдущие месяца Зонтов провел в СИЗО, подчеркивается в публикации ЦПК.

Контекст:

Зонтов – родной брат Вовка, глава ОАСК взял фамилию супруги после женитьбы. Зонтов с 2008 года является адвокатом (его свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью не остановлено), а также работал в Службе внешней разведки. В СВР сообщали, что сначала отстранили от должности своего сотрудника, фигурирующего в расследовании НАБУ, а потом – уволили.

6 апреля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении двух адвокатов (в том числе близкого родственника Вовка), которые за $100 тыс. и через председателя суда обещали “решить вопрос” с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу.

НАБУ провело обыски в ОАСК, у фигурантов нашли предметы, “внешне похожие на антиквариат”, а также большие объемы валюты: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых – брат Вовка.

По информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, валюту детективы нашли в конспиративной квартире Службы внешней разведки Украины. Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов писал, что там было оборудовано тайное хранилище наличных денег Вовка.

Вовк не отрицал, что задержанный – его брат, но заявлял, что его имя используют как “расходный материал” для сведения личных счетов”.

9 апреля Зонтова арестовали до 4 июня с альтернативой залога 35,185 млн грн.

Суд также арестовал с возможностью внесения залога второго фигуранта, Юрия Донца. За него внесли залог в размере почти 3 млн грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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