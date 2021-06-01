 

За один час распродано полмиллиона смартфонов Redmi Note 10

01.06.2021, 5:14, Новости дня
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После объявленной распродажи компания Xiaomi на различных интернет-площадках заработала полтора миллиарда юаней, что по курсу составляет почти 235,5 млн американских долларов.

В частности, смартфоны Redmi Note 10 разлетелись, как горячие пирожки. В компании сообщают, что всего за час после старта распродажи их заказали 500 тысяч штук!

Напомним, что смартфоны данной модели были официально представлены всего несколько дней назад и до сих пор являются новинкой не только на китайском, но и на мировом рынке. Во время распродажи базовую версию моно было приобрести за 155 долларов при обычной цене 170 «зеленых». Redmi Note 10 Pro 5G оценили в 266 долларов, но продавали по акции за 235 долларов.



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