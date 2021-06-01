 

В Партии пенсионеров призвали отменить ЕГЭ и вернуть классическую систему образования

01.06.2021, 4:50, Новости дня
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«Партия пенсионеров» выступает за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и предлагает вернуть классическую систему образования, сообщил зампредседателя Центрального совета партии Андрей Широков.

«Мы выступаем за отмену ЕГЭ, как принципа механического натаскивания детей. Сегодня система работает лишь на достижение балльного результата, не обеспечивая качество знаний учеников. Весь процесс обучения в школе направлен получение хорошего балла. Чем он выше, тем больше шансов поступить на бюджетное. Мы предлагаем вернуть классическую общеобразовательную школу, которая эффективно действовала исторически на территории России, – приводятся на сайте партии слова Широкова.

Также, по его словам, партия предлагает вернуть классическое образование и в систему высших учебных заведений. «Только пять лет непрерывного обучения специальности обеспечит качественную подготовку кадров и позволит вернуть, возродить отраслевую промышленность и экономику страны. Без этого никакие социальные трансформации невозможны», – добавил он.

Отмечается, что сегодня желающие получить приличный балл на ЕГЭ и поступить в хороший вуз вынуждены готовиться за деньги – на специальных курсах или у репетиторов, поскольку базовое образование не справляется с подготовкой к экзамену. Так, по данным Общественной палаты России, считают 92% опрошенных. К платным услугам прибегают 61,7% учащихся. Как рассказал Широков о результатах исследования, проведенного при участии ВШЭ, в 2016 году образовательные курсы, репетиторы и преподаватели заработали 130,3 млрд рублей, предполагается, что это рынок продолжает расти на 2-3% в год. Исходя из этих исследований, как подчеркнул зампредседателя, к нынешнему 2021 году, объемы дополнительных трат на образование школьников составляют уже более 149 млрд рублей.

«Стране необходимо классическое образование, которое нам дало Гагарина и нобелевских лауреатов», – добавил Широков.

Кроме того, по данным пресс-службы, «Партия пенсионеров» поддерживает требование студентов, обратившихся к руководству вузов с предложением уменьшить стоимость обучения, либо предоставить им возможность повторного прохождения программы, но уже очно, после завершения пандемии коронавируса.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Единый государственный экзамен – «калька с западных стандартов» и «насилие над детьми и самой идеей образования». 



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