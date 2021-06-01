Стало известно о продлении ограничения на авиасообщение с Турцией

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, рассказали два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал источник ТАСС.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что РФ направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.