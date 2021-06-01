 

Стало известно о продлении ограничения на авиасообщение с Турцией

01.06.2021, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, рассказали два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал источник ТАСС.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что РФ направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Общество: Как заурядный русский князь был обессмертен русской литературой

27.11 / В Мариуполе меткомбинаты установили три дополнительных кислородных станции для больницы и подключили 90 новых кислородных точек

09.08 / Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии

30.06 / США приостановят оборонный экспорт в Гонконг

27.10 / Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение

12.04 / Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве

01.06 / Эксперт: Провокации против «Бессмертного полка» координируются с территории Украины

26.02 / Беларусь запустила производство российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

24.06 / Генерал Ходжес – выводом войск из Германии США навредят сами себе

31.08 / Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика