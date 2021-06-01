Россия решила увеличить число авиарейсов в Грецию и Египет

Россия увеличивает число регулярных авиарейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва – Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва – Баку), Арменией (Москва – Ереван), Катаром (Москва – Доха), Узбекистаном (Москва – Ташкент) и Таджикистаном (Москва – Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва – Каир) и Сербией (Москва – Белград) – до семи рейсов в неделю», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

Отмечается, что также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва – Мюнхен. Также оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелеты в заграницу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, 23 апреля Египет объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. При этом в МИД подчеркнули, что РФ продолжит контролировать безопасность авиасообщения с Египтом.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года были восстановлены регулярные рейсы в Каир.

Напомним также, 31 мая РФ продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной ситуации по коронавирусу в этих странах. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля.

Бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил, что в Турции неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как РФ променяла Турцию на Египет со скидкой.