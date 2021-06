ВОЗ решила назвать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации

“Сегодня ВОЗ объявила о новой системе именования ключевых вариантов COVID-19. Названия основаны на греческом алфавите (т.е. “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и т.д.), что делает их проще и легче для произнесения и запоминания”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые обозначения не заменяют существующие научные названия, которые передают важную научную информацию и будут по-прежнему использоваться в исследованиях.

“Система именования направлена на предотвращение именования штаммов по месту их обнаружения, что является стигматизирующим и дискриминационным”, – заявили в ВОЗ.

The labels do not replace existing scientific names, which convey important scientific information & will continue to be used in research. The naming system aims to prevent calling #COVID19 variants by the places where they are detected, which is stigmatizing & discriminatory. pic.twitter.com/MwWGGMXPjn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 31, 2021

ВОЗ приводит таблицу уже присвоенных названий. В соответствии с новой системой, “британский” штамм коронавируса B.1.1.7 получит название “Альфа”, вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет “Бетой”, а бразильский P.1 – “Гаммой”.

Два подвида “индийского” штамма коронавируса – B.1.617.2 и B.1.617.1 – назовут “Дельтой” и “Каппой” соответственно. “Эпсилон”, “Зета”, “Эта”, “Тета” и “Йота” присвоены штаммам, обнаруженным в США, на Филиппинах, а также в Бразилии, Индии и других странах.

Всего в греческом алфавите 24 буквы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Новые штаммы коронавируса до сих пор называли в зависимости от региона, где его обнаружили. В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского”, “нигерийского” и “индийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.



ВОЗ сообщила, что “индийский” штамм коронавируса зафиксировали уже более чем в 50 странах. “Британский” штамм подтвержден уже в 149 странах и территориях.

