Кадр “вскрытия инопланетянина” продают как NFT на аукционе. Стартовая цена – $1 млн

Кадр продают как невзаимозаменяемый токен (NFT), его стартовая цена в криптовалюте – 450 WETH, что по курсу на 1 июня составляет $1,2 млн.

Представленный на аукционе кадр – из 17-минутного фильма “Вскрытие пришельца”. Лента рассказывает о так называемом Розуэлльском инциденте – предполагаемое крушение НЛО возле города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США, в июле 1947 года. Согласно конспирологическим теориям, правительство США захватило находившегося на борту НЛО пришельца.

Автор фильма, лондонский предприниматель Рэй Сантилли заявлял, что в ленте использованы реальные кадры вскрытия инопланетянина, которые ему якобы предоставил отставной военный оператор, пожелавший остаться анонимным. Однако уже в 2006 году Сантилли признал, что фильм не был подлинным, а скорее реконструкцией отснятого материала, который он, по его утверждениям, просматривал в 1992 году.

Победитель аукциона получит не только уникальный код кадра, который подтверждает его подлинность, но и 16-миллиметровую негативную пленку с этим кадром. Аукцион продлится до 6 июня.

Фото: rarible.com

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. Самым дорогим NFT-токеном является картина Everydays The First 5000 Days американского цифрового художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple. Коллаж из 5 тыс. работ, которые он публиковал с 2007 года, ушел с аукциона за $69,3 млн.

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