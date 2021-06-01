 

Кадр “вскрытия инопланетянина” продают как NFT на аукционе. Стартовая цена – $1 млн

01.06.2021, 2:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кадр продают как невзаимозаменяемый токен (NFT), его стартовая цена в криптовалюте – 450 WETH, что по курсу на 1 июня составляет $1,2 млн.

Представленный на аукционе кадр – из 17-минутного фильма “Вскрытие пришельца”. Лента рассказывает о так называемом Розуэлльском инциденте – предполагаемое крушение НЛО возле города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США, в июле 1947 года. Согласно конспирологическим теориям, правительство США захватило находившегося на борту НЛО пришельца.

Автор фильма, лондонский предприниматель Рэй Сантилли заявлял, что в ленте использованы реальные кадры вскрытия инопланетянина, которые ему якобы предоставил отставной военный оператор, пожелавший остаться анонимным. Однако уже в 2006 году Сантилли признал, что фильм не был подлинным, а скорее реконструкцией отснятого материала, который он, по его утверждениям, просматривал в 1992 году. 

Победитель аукциона получит не только уникальный код кадра, который подтверждает его подлинность, но и 16-миллиметровую негативную пленку с этим кадром. Аукцион продлится до 6 июня.

Фото: rarible.com
Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. Самым дорогим NFT-токеном является картина Everydays The First 5000 Days американского цифрового художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple. Коллаж из 5 тыс. работ, которые он публиковал с 2007 года, ушел с аукциона за $69,3 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску. Цена стартует от €25 тыс.

05.04 / Бренд General Motors представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

23.03 / “России нужен скандал”. Политолог Павловский объяснил, почему Москва попадает в политические истории

24.07 / Суд закрыл производство против Зеленского из-за его неприкосновенности

21.04 / “Давно все вместе не были”. Тоня Матвиенко обнародовала семейное фото

29.06 / Лукашенко станцевал под песню Повалий

28.10 / Ученые сумели установить причину исчезновения лесов на Алтае

02.07 / Крупный пожар на Тверской улице в Москве локализован

06.12 / Австрийский архитектор высмеял угрозы Киева из-за строительства в Крыму

19.12 / В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика