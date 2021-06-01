На Волыни патрульные избили и задержали мужчину, который сообщил им о краже. Их ждет суд

По данным следствия, инцидент случился ночью 1 сентября 2020 года. Житель области вызвал правоохранителей из-за кражи его имущества.

Приехавшие на вызов полицейские избили мужчину и без верхней одежды перевезли его в служебном автомобиле в другое место для проведения следственных действий.

В последствии полицейских отстранили от должностей, а также открыли производства по ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и заведомо незаконное задержание и привод гражданина).

Сейчас дело направили в суд.

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