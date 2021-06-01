“Гаджет 1 из 10, можно только Медведчуку”. Стерненко сняли электронный браслет. Видео

В описании к видео Стерненко сравнил устройство с фитнес-браслетом, но модель оценил невысоко.

“Гаджет 1/10, не считает шаги и пульс, часто надо заряжать, к нему надо еще иметь подстанцию”, – прокомментировал он видео.

Активист добавил, что носить такой браслет не рекомендует. “Можно только Медведчуку. Пока что”, – резюмировал Стерненко.

Стерненко находился под круглостуточным домашним арестом с ношением электронного браслета с 9 апреля – его выпустили из СИЗО на время рассмотрения апелляции.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Руслана Демчука по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и признал виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко подчеркнул, что это “наказание за один патрон”, и сообщил, что будет обжаловать приговор в Верховном Суде.

Контекст:

Медведчук с 13 мая по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа с альтернативой залога в 300 млн грн, а защита – отпустить его, но апелляционный суд оставил приговор в силе.

Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

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