 

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова проиграла праймериз «Единой России»

31.05.2021, 21:38, Новости дня
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По предварительным данным онлайн-голосования, бывшая солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова проиграла на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» по Ивановской области Сергей Низов.

«По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстает», – цитирует его ТАСС. Уточняется, что в регионе действовала смешанная система проведения праймериз: избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на счетных участках.

В тройке лидеров предварительного голосования президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов.

Ранее бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области.

Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» ранее зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму. 

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. 

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге.  «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.



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