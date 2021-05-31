Мишустин обсудил с премьером Белоруссии взаимодействие в энергетике

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко обсудил взаимодействие в энергетической и транспортной сферах и в налоговом администрировании, сообщила пресс-служба кабмина

«Главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27–28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ» – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании.

Кроме того, по данным кабмина, Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве РФ и Белоруссии, а также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что 27 мая Мишустин прибыл в Минск для переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко и участия в заседании Совета глав правительств СНГ

В апреле Мишустин заявил, что РФ и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран.