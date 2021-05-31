В Канаде представили экзоскелет для легкой ходьбы

Данное устройство весит всего 1300 г, и его можно носить с собой в обычном рюкзаке. Речь идет о простом экзоскелете, который значительно облегчает процесс ходьбы.

По словам разработчиков, такой экзоскелет подойдет для людей, которые много ходят пешком. Его основная функция – несколько замедлять движение ноги в момент касания с поверхностью дороги. За счет этого значительно снижается напряжение для ног, они меньше устают, когда нужно пройти достаточно большое расстояние.

Также это устройство способно аккумулировать энергию. Его дополнительная функция – заряжать электронные гаджеты, что очень важно для туристов, путешествующих в условиях дикой природы. Разработчики надеются, что их изобретение будет пользоваться большой популярностью в недалеком будущем.