 

Ученые рассказали о пользе вечерних тренировок

31.05.2021, 21:32, Новости дня
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Оказывается, не только утренняя зарядка, но и вечерние занятия физическими упражнениями очень полезны для здоровья человека. Исследователи из Австралийского католического университета внимательно наблюдали за группой добровольцев, которые по вечерам посещали тренажерный зал.

У каждого, кто занимался физкультурой перед сном, уровень сахара в крови приходит в норму, а ночной отдых был максимально эффективным. При этом и утреннее пробуждение проходило без проблем. Люди вставали с постели весьма бодрыми, исполненными сил.

Опираясь на полученные в процессе исследования результаты, ученые рекомендуют физические упражнения как утром, так и вечером. Это поможет поддерживать здоровье организма, утверждают они.



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