 

Толстой возглавил московское отделение «Единой России»

31.05.2021, 19:42, Новости дня
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой избран главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия», такое решение было принято в ходе его 25-й конференции.

«В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей», – сказал Толстой, отметив, что на сегодняшний день главная задача партии – победа на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Ранее пост руководителя московского отделения «Единой России» занимал Андрей Метельский. Толстой избран в Госдуму седьмого созыва от Люблинского одномандатного округа.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. 

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.



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