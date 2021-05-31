 

НАТО может ограничить доступ миссии Беларуси в штаб-квартиру в Брюсселе

31.05.2021, 19:28, Новости дня
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Генсек Альянса не стал вдаваться в подробности. Он не сообщил, как именно и кому из дипломатов ограничат доступ.

Контекст:

НАТО и Беларусь поддерживают отношения с 1992 года. В 1995 году Беларусь подключилась к программе “Партнерство ради мира”, говорится на сайте постоянного представительстве Беларуси при ЕС и НАТО. 

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко подняли истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Столтенберг допускал причастность России к принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси и назвал эту ситуацию “государственным угоном самолета”. Он также требовал международного расследования этого “серьезного и опасного инцидента”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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