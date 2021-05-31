 

Американские ученые выявили “универсальное антитело”, устойчивое к большинству коронавирусов

31.05.2021, 19:28, Новости дня
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Изучая образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивая их с образцами людей, которые были больны COVID-19, ученые смогли точно определить типы антител, которые перекрестно реагируют как на доброкачественные коронавирусы, так и на SARS-CoV-2.

В более поздних исследованиях это антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, он же – атипичная пневмония. По данным ученых, это антитело, скорее всего, вырабатывают В-лимфоциты, которые “запоминают” простудный коронавирус, а потом активизируются при инфицировании SARS-CoV-2.

Профессор Деннис Бертон уверен, что это открытие может помочь в разработке вакцины против потенциальных коронавирусов, которые появятся в будущем.

“Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными. Наше определение перекрестно-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является многообещающим шагом на пути к вакцине или терапии широкого действия”, – подчеркнул он.

Лаборатория Бертона также исследует широко нейтрализующие антитела, которые могут использоваться для защиты от многих форм гриппа. Это еще один вирус, способный вызвать пандемию в будущем.

В новом исследовании команда использовала электронную микроскопию, чтобы понять, как кросс-реактивное антитело способно нейтрализовать целый ряд коронавирусов. Ученые выяснили, что антитело связывается главным образом с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кроме SARS-CoV-2, существуют и другие виды коронавирусных инфекций. Свое название группа вирусов получила в 1968 году из-за наличия шиповидных отростков, похожих на солнечную корону, отмечает Forbes. Известны как минимум семь коронавирусов, которым подвержены люди.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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