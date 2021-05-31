Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat

Заказчики получат первые серийные автомобили Aurus Senat уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года», – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%.

Сообщается, что около 179 компаний являются поставщиками для производства автомобиля, при этом 70% из них – российские. Иностранными поставщиками являются компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии.

«Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году», – говорится в сообщении.

На продажу в автосалоны первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят уже на следующей неделе, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

«Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию – это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу», – рассказал он. При этом он отказался называть количество заказов на Aurus.

Также он отметил, что проект автомобилей Aurus должен выйти на окупаемость через шесть лет. Поставки автомобилей на Ближний Восток и в Северную Африку начнутся в 2022 году, а затем в приоритет Азия, отметил Ширинов.

В понедельник проходит открытие завода Aurus в Татарстане в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Владимир Путин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

В апреле директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов сообщал, что открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat.