 

Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat

31.05.2021, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заказчики получат первые серийные автомобили Aurus Senat уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года», – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%.

Сообщается, что около 179 компаний являются поставщиками для производства автомобиля, при этом 70% из них – российские. Иностранными поставщиками являются компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии.

«Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году», – говорится в сообщении.

На продажу в автосалоны первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят уже на следующей неделе, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

«Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию – это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу», – рассказал он. При этом он отказался называть количество заказов на Aurus.

Также он отметил, что проект автомобилей Aurus должен выйти на окупаемость через шесть лет. Поставки автомобилей на Ближний Восток и в Северную Африку начнутся в 2022 году, а затем в приоритет Азия, отметил Ширинов.

В понедельник проходит открытие завода Aurus в Татарстане в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Владимир Путин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

В апреле директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов сообщал, что открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Полицейских в Татарстане заподозрили в принуждении к производству наркотиков

29.12 / ОНФ поблагодарил героев 2020 года

04.02 / Бацман: Не берите денег у агрессора и спите спокойно

28.04 / Дело об избиении девушки на стриме Mellstroy передали в суд

07.08 / Победа на выборах позволит братьям Раджапакса изменить конституцию Шри-Ланки

31.08 / В Екатеринбурге загорелся крупнейший хлебокомбинат

05.08 / Трамп объявил о своей роли в «оживлении» НАСА и космических сил США

26.09 / Генштаб заявил об отсутствии в учениях «Кавказ – 2020» связанного с Украиной подтекста

03.07 / У Шкарлета своеобразный испытательный срок, правительство проводит расследование по поводу плагиата – Шмыгаль

10.07 / РПЦ отреагировала на изменение статуса собора Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика