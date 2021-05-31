 

Устроившему ДТП блогеру Билу продлили запрет гулять по ночам

31.05.2021, 15:50, Новости дня
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Тверской суд Москвы продлил на два месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему ДТП с несколькими автомобилями в центре Москвы, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Суд продлил срок запрета определенных действий на два месяца», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

Билу по-прежнему запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи, участвовать в массовых мероприятиях, а также управлять автомобилем или иными транспортными средствами.

Ранее блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП попросила прекратить дело.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы.



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