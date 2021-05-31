 

У Илона Маска начали испытания скоростных тоннелей

31.05.2021, 13:52, Новости дня
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Испытательный полигон находится под Лас-Вегасом. Здесь построен первый скоростной тоннель в рамках проекта по созданию инновационного транспорта, предложенного компанией Илона Маска. Испытания уже начались.

Как сообщают источники, данный тоннель позволит быстро перемещаться 1200 человек в час. Новая система чем-то напоминает метро. Но передвижение по тоннелям Маска осуществляется намного быстрее.

Еще одна особенность состоит в том, что инновационная система позволяет перемещаться по тоннелю даже в собственном автомобиле. По имеющейся информации, в случае успешных испытаний тоннель могут вскоре запустить в эксплуатацию. Таким образом, американцы смогут первыми почувствовать все преимущества новых методов передвижения.



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