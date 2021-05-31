 

Бренд Jeep создаст внедорожник Commander

31.05.2021, 13:52, Новости дня
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Компания Jeep готовится к выпуску нового внедорожника Jeep Commander.

Данный автомобиль базируется на модели Compass. Разработчики выполнили внедорожник на платформе FCA Small Wide. Будущая модель получила квадратную форму кузова, а также увеличенную длину, что позволит комфортно разместиться 7 пассажирам. В Сети уже опубликовали официальный тизер, посвященный данной модели.

Кроме того, официальная презентация внедорожника Compass состоится летом текущего года. Изначально указывали, что новинка создается для рынка Латинской Америки. Пока технические характеристики удерживают в тайне до официально презентации внедорожника перед широкой аудиторией.



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