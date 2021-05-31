 

Филимонов назвал предполагаемую причину смерти 15-летнего внука

31.05.2021, 13:44, Новости дня
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“Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила моментально. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому как был высоким”, – сообщил Филимонов.

Контекст:

Олег Филимонов – народный артист Украины (2020). Он был участником команды КВН “Одесские джентльмены”, вел программы “Джентльмен-шоу”, “Филимонов и компания”, “Камера смеха”. В 2020 году получил звание народного артиста Украины.

Филимонов возглавляет фракцию “Слуги народа” в Одесском городском совете.

Эван Григор – сын дочери Филимонова Карины (1976). О его смерти артист сообщил 30 мая в Facebook. По словам Филимонова, его внук умер на спортивной площадке во время игры в баскетбол вместе с друзьями. Артист отметил, что скорая в течение 45 минут пыталась реанимировать Эвана, но спасти его не удалось.

У Филимонова также есть внучка Мия (2018).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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