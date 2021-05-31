“М-м-м, секси”. Актриса студии “Квартал 95” снялась без бюстгальтера

Снимок Сопонару представила в двух вариантах: черно-белом и цветном. На втором актриса запечатлена с голубыми волосами.

“Черно-белая или цветная?” – спросила она.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“М-м-м, секси”, – написал фолловер yurii_bilous.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского Квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

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