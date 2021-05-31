 

Полная блокировка. 3 июня вступят в силу санкции США, которые затронут в том числе белорусский нефтепром

31.05.2021, 13:44, Новости дня
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Среди них – работающие в нефтяной сфере компании, сообщил Bloomberg спикер министерства финансов США 30 мая. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 мая рассказала о предстоящем возобновлении санкций против девяти белорусских предприятий. Она не называла их, но сказала, что речь идет о “полной блокировке в отношении белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы в соответствии с серией генеральных лицензий министерства финансов”.

Санкции являются ответом на продолжающееся наступление режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко на основные свободы, а также на инцидент с самолетом Ryanair, который произошел 23 мая, говорила Псаки.

В минфине США сообщили, что среди предприятий – Белорусский нефтяной торговый дом, госконцерн “Белнефтехим” и его американское представительство, производители шин, красок и удобрений. 

19 апреля Министерство финансов США информировало, что отменило разрешение для американских компаний на сотрудничество с девятью государственными предприятиями Беларуси. Судя по всему речь идет о компаниях, о которых говорила Псаки и представитель минфина. 

В списке министерства: “Белнефтехим” и его представительство в США, ОАО “Белшина”, ОАО “Гродно Азот”, ОАО “Гродно Химволокно”, ОАО “Лакокраска”, ОАО “Нафтан”, ОАО “Полоцк-Стекловолокно”, “Белорусский нефтяной торговый дом”. Ограничения против них тоже вступают в силу 3 июня. 

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Беларусь. Экс-глава ведомства Линас Линкявичюс назвал Лукашенко “президентом ОМОН”, а его поступки – “безумными”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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