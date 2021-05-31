 

“Я для всех разлучница”. Солистка Little Big рассказала, когда начался ее роман с фронтменом группы Прусикиным

31.05.2021, 13:44, Новости дня
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По словам артистки, роман с Прусикиным завязался у нее после того, как он развелся со своей женой, а она рассталась со своим бойфрендом, имя которого не назвала.

“Ильич расстался со своей женой в 19-м году, наши отношения начались в 20-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были серьезные отношения семь лет и я, простите, не какая-то там женщина, которая сидела: “Так, надо увести мужика…” У меня были, представляете, серьезные отношения. Я планировала заводить детей, и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят, что я увела мужика. Я не уводила мужика”, – заявила артистка.

По ее словам, они с Прусикиным какое-то время сопротивлялись личным отношениям. 

“Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго сопротивлялись, потому что это для нас необычно. Но это факт. Но все было честно”, – резюмировала Таюрская.

ВИДЕОВидео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Таюрская присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе. 

31 августа 2021 года Прусикин записал совместное видео со своей женой, российской певицей Tatarka (настоящее имя – Ирина Семлая), объявив о разводе. Пара подчеркнула, что приняла решение расстаться еще в декабре 2019 года. Прусикин и Tatarka поженились летом 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родился сын Добрыня. 

Таюрская ранее не афишировала личную жизнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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