 

19-летний победитель шоу “Голос країни” Сасанчин сделал предложение 23-летней избраннице

31.05.2021, 12:44, Новости дня
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“Это было не инстаграмно, потому что я умею испортить сама себе сюрприз”, – написала она, обнародовав фото, на котором запечатлено кольцо с драгоценным камнем на безымянном пальце ее правой руки на фоне букета роз.

Скриншот: annavi_i / Instagram
Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Дети”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся. 

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец говорил, что не спешит оформлять брак со своей избранницей Иванной, поскольку хочет к ней присмотреться. Тогда он также признался, что живет со своей девушкой в квартире, подаренной за победу на проекте, а работает вместе с Иванной кассирами в магазине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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