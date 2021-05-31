 

“Очень похожи. Одно целое”. Беременная жена Пвлика в белом платье отпраздновала годовщину брака с ним

31.05.2021, 12:44, Новости дня
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“Отметили нашу первую официальную годовщину”, – написала она.

Репяхова обнародовала подборку совместных снимков с супругом из ресторана. Она предстала в белом платье, Павлик – в белой рубашке.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Подписчики прокомментировали снимки.

“Очень похожи. Одно целое”, – заявила brextontony.

“Вы так похожи”, – написала _misyukevich.

Контекст:

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировала отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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