 

Бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО

31.05.2021, 12:32, Новости дня
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Американские стратегические бомбардировщики в понедельник совершат полет над всеми 30 странами-членами НАТО в Северной Америке и Европе, говорится в заявлении ВВС США.

Согласно заявлению, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

Полет совершат две группы бомбардировщиков. Первая группа, которая в настоящее время развернута на авиабазе Морон в Испании, совершит полет над всеми странами НАТО в Европе. В ходе ее миссии бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников США по НАТО. В свою очередь, вторая группа бомбардировщиков пролетит над США и Канадой.

Ранее Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52.



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