 

Правительство Германии прокомментировало сообщения о слежке США и Дании за Меркель

31.05.2021, 12:32, Новости дня
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Берлин приняли к сведению сообщения об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, правительство Германии находятся в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ, находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».

Он добавил, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся деятельности спецслужб. «Таким образом заявление о том, соответствует ли сообщение действительности, не сделано. Правительство ФРГ информирует по этой теме прежде всего в соответствующие органы в немецком бундестаге», – указал Зайберт.

По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.

При этом бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте.

Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель.



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