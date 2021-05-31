 

Котлета “По-киевски”: история и рецепт блюда

31.05.2021, 10:48, Новости дня
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Подобное блюдо начали готовить во Франции еще в XVIII веке. Тогда оно называлось “котлета де-воляй”. С модой на все французское в Российской империи пришли и соответствующие тенденции в кулинарии. Но в классических “котлетах де воляй” начинка состояла не только из масла, а и из фарша. Это блюдо подавали при дворе и в кругах аристократии.

В Киеве куриные котлеты с маслом внутри начали готовить во времена гетманата Павла Скоропадского в 1918 году. Их подавали в ресторане гостиницы “Континенталь” под названием “котлета де-воляй по-киевски”. Под таким же названием котлета вошла в меню нескольких ресторанов на Крещатике.

Фото: depositphotos.com

Широкую популярность блюдо обрело после того как Никита Хрущев, занимавший тогда пост председателя Совета народных комиссаров Украинской ССР, рассказал о своем визите в Киев в 1946 году. Он упомянул, что ему очень понравилась куриная котлета по-киевски.

Блюдо стали повсеместно готовить в ресторанах, в частности, в гостиничных, рассчитанных на иностранных туристов. 

Фото: depositphotos.com

“Котлету по-киевски” формируют и подают с куриной косточкой на конце, которую заворачивают в папильотку. Это делают для того, чтобы котлету было удобно есть руками.

Для начинки разминают сливочное масло с мелко нарезанной зеленью, соль и черный перец. Масло сворачивают небольшими овалами и кладут на несколько минут в морозильную камеру.

Куриное филе очищают от сухожилий, косточек и отбивают. В центр заворачивают охлажденное масло и куриную косточку. После этого котлеты кладут на несколько минут в морозильник. Готовые котлеты визуально напоминают куриную ножку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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