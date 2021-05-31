Пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой

Сотрудник Росгвардии, который был ранен в ногу при стрельбе в Екатеринбурге, отпущен домой после оказания медпомощи, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой», – сообщил источник ТАСС. Мужчина получил касательное ранение в ногу.

Вторая пострадавшая, девятилетняя девочка, находится в реанимации после операции.

Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший оказался бывшим инспектором ППС, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство. Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали.