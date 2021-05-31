30 мая на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

“30 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в воскресенье в районе Майорска боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также дважды дистанционно минировали местность минами ПОМ-2 с помощью ручных противотанковых гранатометов.

“По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, – рассказали в пресс-центре.

31 мая по состоянию на 7.00 огневой активности боевиков не зафиксировано.

“В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими”, – подчеркнули в штабе.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

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