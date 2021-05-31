Американку поразила русская пастила

Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинным русским десертом – яблочной пастилой.

Она напомнила, что это угощение ели с чаем аристократы в Российской империи. Для его приготовления нужно интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар, чтобы насытить смесь большим количеством воздуха.

«То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и легкое, как пуховая подушка», – передает РИА «Новости» слова Эвбенк.

Получившийся крем необходимо аккуратно распределить на сковороде и выпекать при низких температурах несколько часов. В результате получается «мягкий зефир» или «меренга карамельного цвета» с выраженным ароматом яблок.

Писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн отметила, что пастила существует уже несколько сотен лет. Сначала она представляла собой фруктовое пюре, подслащенное медом. По ее словам, название десерта происходит от слова «постель». Вероятно, из-за того, как он выглядел в деревянных лотках для сушки.

«Популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам», – считает автор.