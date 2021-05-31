 

СМИ узнали о планах Путина на ПМЭФ поговорить с бизнесменами и инвесторами

31.05.2021, 3:48, Новости дня
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Президент Владимир Путин на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами, сообщил телеканал «Россия 1».

Как было отмечено в эфире, на ПМЭФ «ожидается объемное выступление Путина». Также, по данным телеканала, глава государства поговорит с ведущими журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами. Об этом информирует РИА «Новости».

ПМЭФ в 2021 запланирован со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС).



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