СМИ узнали о планах Путина на ПМЭФ поговорить с бизнесменами и инвесторами

Президент Владимир Путин на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами, сообщил телеканал «Россия 1».

Как было отмечено в эфире, на ПМЭФ «ожидается объемное выступление Путина». Также, по данным телеканала, глава государства поговорит с ведущими журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами. Об этом информирует РИА «Новости».

ПМЭФ в 2021 запланирован со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС).