Мнения: Борщ – не украинский. Но и не русский

Впереди лето, а в эту пору люди чаще интересуются кулинарной темой, отыскивая оригинальные рецепты окрошки или борща. Однако украинские патриоты озабочены борщами в любой сезон – днем и ночью, на пустой или на полный желудок. Они требуют признать это блюдо неотъемлемым достоянием Украины, и уже подали соответствующие документы в ООН – ожидая ответа буквально в ближайшие дни.

Впереди лето, а в эту пору люди чаще интересуются кулинарной темой, отыскивая оригинальные рецепты окрошки или борща. Однако украинские патриоты озабочены борщами в любой сезон – днем и ночью, на пустой или на полный желудок. Они требуют признать это блюдо неотъемлемым достоянием Украины, и уже подали соответствующие документы в ООН – ожидая ответа буквально в ближайшие дни.

Борьба за право на первородство в изобретении свекольного супа стала при Зеленском важным направлением украинской национальной политики – наряду с борьбой против «Северного потока – 2» и ликвидацией оппозиционных телеканалов. Достаточно сказать, что ее курирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который регулярно пишет в Facebook о затяжных боях на борщевом фронте. А ему помогает с дивана множество сетевых воинов – настоящая армия кулинарного националистического джихада.

Состряпанные на этой кухне скандалы мелькают в новостях практически каждый месяц, превратившись в информационный фон российско-украинских противоречий. Так, украинские блогеры набросились на пост бывшей порнозвезды Саши Грей, которая представила свой рецепт борща на фоне московского собора, в образе Аленки с обложки знаменитого шоколада. От нее требовали признать, что борщ является именно украинским, и не подыгрывать пропаганде государства-агрессора. Хотя девушка отнеслась к этим комментариям с нескрываемой иронией и сарказмом.

Такое же давление испытало на себе российское подразделение Google – после того, как его сотрудники включили рецепт борща в список десяти исторических русских блюд. А на днях из-за борщевой истерии пострадал Андрей Макаревич – многолетний ведущий кулинарного телешоу «Смак». Отыграв концерты на Западной Украине, этот лучший друг украинских патриотов осмелился заявить, что свекольный суп является обычным для самых различных стран. После чего ему отсыпали в соцсетях двойную порцию ненависти и агрессии, обвиняя в имперском отношении к исконному культурному наследию украинцев.

Однако эта исконность является самым обыкновенным мифом, с помощью которого пытаются искусственно конструировать национальную идентичность нового постмайдановского разлива. Она сводится к знаменитому плакату «Борщ без армии, мовы и веры – щи!», который вынесли на одну из акций сторонники Петра Порошенко. И основана на попытках присвоить себе коллективное историческое и культурное достояние восточноевропейских народов.

Деполитизированный взгляд на историю борща говорит о том, что это блюдо зародилось еще во времена индоевропейской общности – хотя похожие рецепты известны в других регионах мира, до которых явно не доходило могучее культурное влияние Украины. Так, список огородных растений, которые культивировались при дворе вавилонского царя Мардук-апла-иддина II, указывает на то, что такой суп запросто могли готовить в Междуречье, на извилистых берегах Евфрата и Тигра.

Конечно, это нельзя было назвать борщом в его нынешнем понимании – потому что архаический исконный борщ в принципе являлся малознакомым сегодня блюдом. Древние славяне знали под этим названием варево из борщевика, сныти и крапивы, которые считаются в наши дни чем-то вроде кулинарной экзотики, а готовится это сейчас разве что в специализированных этнографических парках. Только впоследствии, в течение веков, в борщ начали добавлять позаимствованную у римлян и византийцев капусту, выведенные в XVI веке красные свекольные корнеплоды, а также завезенные из Нового Света пасленовые – томат и картофель. После чего он приобрел знакомые нам всем сегодня особенности и вкусы.

Культура приготовления борща развилась за это время у многих народов, включая славян, румын, балтов. Литовцы по праву гордятся собственным рецептом старолитовского борща, в который обычно входят белые грибы, тмин, репа, яблоки, кольраби. Причем жители Вильнюса, угощавшие меня этим вкусным и необычным супом, уверяли, что борщ без грибов является незаслуживающей внимания ценителей профанацией, а само это блюдо якобы изобрели именно далекие предки Миндовга и Гедимина.

Борщ давно стал частью традиционной еврейской ашкеназской кухни. Рецепты проникли в Западную Европу, а затем переправились через океан в Америку, где находится так называемый Борщевой пояс – местность компактного проживания ашкеназских евреев, выходцев из России, Украины, Польши, Белоруссии или все той же Литвы.

Да что там – этот суп нашел свое отражение даже в географии, причем не только на Украине, где располагается городок Борщев. В Забайкалье расположен Борщовочный хребет, получивший свое имя по названию местного села Борщовка, основанному когда-то каторжником Борщевским.

Все это указывает на то, насколько нелепыми являются попытки приватизировать широко распространенное блюдо, которое имеет сложный исторический генезис и может быть приготовлено самыми различными способами. Кулинарные войны – будь то еврейско-арабское соперничество за хумус, или извечный спор за лаваш, на фоне давнего конфликта между Азербайджаном, Турцией и Арменией – несут сейчас абсолютно деструктивный характер. Они не только не помогают пресловутому национальному возрождению – несмотря на обещание создателей патриотических мифов, но помогают в разжигании межнациональной вражды, на которой греют руки политиканы.

То же касается традиционных национальных костюмов – вроде вышитой рубахи, на которой до сих пор пытаются отыскать зашифрованный в орнаментах код украинской нации. Президент Зеленский по ошибке надел на День вышиванки типичную русскую косоворотку, спровоцировав этим комичный скандал. Но это знаковая ошибка – потому что вышитые сорочки восточноевропейских народов тоже имеют общую историческую традицию, сформированную задолго до появления украинцев и россиян. И отличаются друг от друга сущими мелочами.

Попытки присвоить себе монопольное право на вышитую рубаху, растащив ее лоскутами по национальным квартирам, также выглядят смешно и нелепо – не меньше, чем политические распри за борщ. Но из ни в чем не повинной вышиванки, которая массово выпускалась на фабриках в советские времена, хотят сделать что-то вроде националистического дресс-кода, используя ее для демонстрации показного патриотизма.

Все это ставит на повестку дня вопрос о необходимости деполитизации традиционной народной культуры, которая является неразделимым общим наследием. А Украине необходима деконструкция национального мифа – чтобы строить свое будущее не на архаической полотняной сорочке и не на «исконно украинском» борще – а на развитии общедоступного образования, науки и высокотехничного производства. Чтобы страну снова прославила продукция «Антонова» и «Южмаша», которые находятся после Евромайдана в глубоком упадке.

Потому что иначе Украина действительно скатится во времена пращуров, у которых была за душой лишь залатанная сорочка да миска пустого супа.

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