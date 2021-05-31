Google признает факт незаконного сбора информации о местоположении пользователей

Сотрудники американской компании Google признали, что разработчик в обход законных правил собирал информацию о том, в какой локации находятся их мобильные устройства. Для этого Google даже усложнила поиск настроек конфиденциальности.

Судемный иск по этому поводу был подан в американском штате Аризона еще в прошлом году. В нем утверждается, что сбор данных компания проводила даже при отключенной на смартфонах геолокации.

Истцы утверждают также, что само усложнение процесса настроек конфиденциальности сыграло ключевую роль. Большинство пользователей, не сумев довести дело до конца, бросали его на полпути. В итоге все выглядело так, якобы они не против, чтобы Google получал данные о них.