Телескоп «Хаббл» зафиксировал пять радиосигналов из глубокого космоса

При помощи телескопа «Хаббл» недавно удалось зафиксировать сразу пять поступивших друг за другом радиосигналов, источник которых пока не установлен.

Как поясняют специалисты, подобные радиовсплески фиксируются периодически. Но с ними трудно работать, поскольку длятся они, как правило, всего-то несколько миллисекунд.

В данном случае их было сразу пять, что позволило получить намного больше материала для исследований, чем обычно. Существует много версий по поводу и происхождений. Одни ученые считают, что сигналы образуются в результате взрывов на звездах, другие допускают, что их транслируют внеземные цивилизации. Как ни странно, официальная наука не исключает и последнего варианта.