 

Телескоп «Хаббл» зафиксировал пять радиосигналов из глубокого космоса

31.05.2021, 3:10, Новости дня
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При помощи телескопа «Хаббл» недавно удалось зафиксировать сразу пять поступивших друг за другом радиосигналов, источник которых пока не установлен.

Как поясняют специалисты, подобные радиовсплески фиксируются периодически. Но с ними трудно работать, поскольку длятся они, как правило, всего-то несколько миллисекунд.

В данном случае их было сразу пять, что позволило получить намного больше материала для исследований, чем обычно. Существует много версий по поводу и происхождений. Одни ученые считают, что сигналы образуются в результате взрывов на звездах, другие допускают, что их транслируют внеземные цивилизации. Как ни странно, официальная наука не исключает и последнего варианта.



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