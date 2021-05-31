 

Стало известно о смерти жены уханьского вирусолога от COVID до пандемии

31.05.2021, 2:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от коронавируса еще в декабре 2019 года, информирует Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.

«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», – рассказал изданию Ашер, об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что Ашер узнал о смерти жены вирусолога от человека, который на тот момент работал в Уханьском институте вирусологии. Ашер добавил, что власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию об опасности коронавируса для людей.

Ранее сообщалось, что найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, об этом заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

04.08 / Глава ВАКС рассказала, сколько обвинительных приговоров суд вынес с начала работы

03.11 / Тимошенко заявила о начале «настоящего террора» на Украине

14.12 / “Найди Аллу Борисовну”, “Как привидение”. Галкин поделился утренним снимком жены и детей

16.05 / Российский хакер требует от Чехии 1,25 млн крон за экстрадицию в США. Ранее ему уже выплатили полмиллиона крон

16.05 / ХАМАС запустил десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода

05.10 / Рядом с Токио произошло землетрясение

23.08 / Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

29.12 / “Счастливые трусов не надевают”, “С такой попкой можно все!” Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком

23.08 / США решили вывести войска с территории военной базы под Багдадом из-за обстрелов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика