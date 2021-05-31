Стало известно о смерти жены уханьского вирусолога от COVID до пандемии

Жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от коронавируса еще в декабре 2019 года, информирует Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.

«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», – рассказал изданию Ашер, об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что Ашер узнал о смерти жены вирусолога от человека, который на тот момент работал в Уханьском институте вирусологии. Ашер добавил, что власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию об опасности коронавируса для людей.

Ранее сообщалось, что найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, об этом заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».