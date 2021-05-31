Опубликовано фото «позорной» для США монеты

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США опубликовали фото монеты, предназначенной на случай победы американских войск на Кубе в 1961 году.

«Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась», – подчеркнули в ведомстве, передает «Российская газета».

Аверс и реверс памятной монеты в честь победы в Заливе свиней. Фото: ЦРУ pic.twitter.com/jYX87SwKeZ

— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 30, 2021

Памятный серебряный знак, который должен был вручаться после победы на Кубе, украшен изображением контура Острова Свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. На реверсе монеты изображен флаг Кубы и крест.

Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках «Нет исхода, кроме победы».

В апреле 1961 года Соединенные Штаты попытались свергнуть действующую власть на Кубе, для чего на остров был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов, которые действовали при поддержке авиации и флота США. Однако, благодаря быстрой реакции режима Фиделя Кастро, кубинская армия в течение пяти дней смогла уничтожить и взять в плен вражеские войска.

Тогда власти Кубы оценили причиненный ущерб в 53 млн долларов. Данная сумма через полтора года после случившегося была отправлена Вашингтоном в виде медикаментов и продовольственных продуктов в обмен на пленников.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как кубинская армия опозорила ЦРУ.