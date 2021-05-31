В Москве госпитализировали пострадавшую от падения автомобиля в реку

В Москве госпитализировали женщину, которая была за рулем упавшего в реку автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта.

Отмечается, что автомобиль вытащили из воды. «Пострадала водитель, ее госпитализировали с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки и переохлаждение», – сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.

В воскресенье автомобиль выехал с проезжей части на Нагатинской набережной в Москве и упал в реку, пробив ограждение.