 

В Москве госпитализировали пострадавшую от падения автомобиля в реку

31.05.2021, 2:24, Новости дня
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В Москве госпитализировали женщину, которая была за рулем упавшего в реку автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта.

Отмечается, что автомобиль вытащили из воды. «Пострадала водитель, ее госпитализировали с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки и переохлаждение», – сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.

В воскресенье автомобиль выехал с проезжей части на Нагатинской набережной в Москве и упал в реку, пробив ограждение.



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