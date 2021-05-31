 

Американский актер Джозеф Лара погиб в США в авиакатастрофе

31.05.2021, 2:24, Новости дня
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Сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений» (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000) американский актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси, сообщили в пресс-службе администрации округа Резерфорд.

Направлявшийся во Флориду небольшой самолет Cessna C501 вскоре после взлета в минувшую субботу упал в озеро на севере штата Теннесси, в результате погибли семь человек, в их числе был Лара, а также его супруга Гвен Шамблин, которая была известным в США диетологом. В связи с произошедшим начато расследование, передает ТАСС.

Лара также снимался в сериалах «Спасатели Малибу» (Baywatch, 1989-2001) и «Конан» (Conan, 1997-1998).

Напомним, в июне 2019 года умер еще один американский актер, снимавшийся в сериале «Спасатели Малибу».



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