 

В РФ дешевеют смартфоны Huawei P40 Pro

31.05.2021, 2:12, Новости дня
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Как сообщают источники, компания Huawei намерена с первого июня снизить цены на свои смартфоны модели P40 Pro. Уже завтра их можно будет купить на 20 тысяч рублей дешевле.

Однако скидки установлены не навсегда, отмечают представители компании. Они будут действовать до 5 июня в рамках объявленной акции, преимуществами которой покупатели смогут воспользоваться в магазинах  Molnia Electronics и Tmall AliExpress.

Кстати, воспользоваться скидкой смогут только те клиенты, которые предоставят соответствующие купоны и прокомоды. С ними цена составит без одного рубля 50 тысяч. Кстати, скидки распространяются только на те смартфоны, которые прошли сертификацию в России. Доставку будут осуществлять со склада в Москве.



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