 

Партия Саакашвили прекращает бойкот парламента Грузии

30.05.2021, 19:20, Новости дня
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О решении он рассказал на брифинге после завершения заседания политсовета “Единого национального движения”.

По словам Мелии, решение о бойкоте было “продуманным и обоснованным”, а решение об отказе от бойкота не оставит в “зоне комфорта” бизнесмена Бидзину Иванишвили, основателя правящей партии “Грузинская мечта”.

Борьба в стране вступает в “решающую фазу”, заявил глава оппозиционной партии.

Контекст:

Политический кризис начался в Грузии сразу же после состоявшихся в октябре 2020 года парламентских выборов. По данным ЦИК страны, выиграла “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент.

23 февраля 2021 года полиция задержала Мелию. Его обвиняли в организации беспорядков и участии в штурме парламента Грузии в июне 2019 года. Тогда в Тбилиси состоялась массовая акция протеста – митингующих возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.

За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили.

10 мая Тбилисский городской суд освободил Мелию под залог в 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.). Сумму залога предоставил Европейский фонд за демократию. Сам Мелия отказался выплачивать залог.

Освобождение Мелии предусматривалось документом под названием “Будущий путь Грузии”. Его подписали 19 апреля этого года правящая партия “Грузинская мечта” и представители оппозиции. В документе указано, что в 2022 году в Грузии пройдут досрочные парламентские выборы, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти “Грузинская мечта” не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, согласно пунктам документа, должны прекратить бойкот парламента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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