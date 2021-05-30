 

Без избирательных участков. Боевики “ДНР” рассматривают несколько вариантов голосования на выборах в Госдуму РФ

30.05.2021, 19:20, Новости дня
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По его словам, вопрос, как будет проходить процесс голосования жителей оккупированных территорий, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Пушилин назвал два возможных варианта: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование.

Главарь “ДНР” заявил, что “жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России”.

Контекст:

10 мая Восточная правозащитная группа сообщала, что представители “Союза добровольцев Донбасса” и партии “Единая Россия” договорились о размещении в оккупированном Донбассе избирательных участков.

Секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак 10 мая заявил, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.

В министерстве внутренних дел (МВД) РФ в начале мая сообщали, что более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Пушилин говорил, что большинство жителей оккупированных его боевиками части Донецкой области, которые имеют российские паспорта, не поедут в Россию голосовать на выборах в Госдуму, писали “Новости Донбасса” в начале апреля.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года. В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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