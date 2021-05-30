В Беларуси милиция задержала главреда новостного портала из Гродно, среди изъятого есть зонтик – СМИ

По ее данным, задержание произошло возле дома журналиста.

На странице “УВД Гродненского облисполкома” в сети “ВКонтакте” появилось сообщение, что портал Hrodna.life “повторно разместил продукцию, признанную экстремистской”.

“Вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО “Гродно лайф медиа” были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года. Отдельно хотим отметить: как в первом случае, так и сегодня речь идет о продукции одного и того жеTelegram-канала, признанного экстремистским”, – говорится в уведомлении.

О каком именно канале идет речь, в УВД не уточнили. Силовики отметили, что Шота фигурирует в деле по административной статье.

“Проводятся осмотры по месту жительства Алексея Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы”, – рассказали силовики.

Позже “Белсат” сообщил, что Шоту отпустили. Претензии силовиков связаны с цитированием оппозиционного к белорусским властям Telegram-канала NEXTA.

У Шоты изъяли ноутбук, телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик для барбекю.

“Настроение боевое, несмотря на то, что шнурки моих туфель уже забрала милиция. Но в какой-то момент планы, видимо, изменились, и меня отпустили”, – рассказал журналист “Белсату”.

Свое задержание Шота связывает с тем, что его портал продолжает работать, “несмотря на нападения и огромные штрафы”.

Контекст:

23 мая в Минске совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли) самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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