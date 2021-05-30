 

Вице-премьер назвал цели модернизации российской армии

30.05.2021, 18:42, Новости дня
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Модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Наша задача – обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие – ходить к нам с такими мыслями и намерениями», – сообщил Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.

До этого Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.



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