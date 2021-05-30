Байден пообещал затронуть тему нарушений прав человека на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему нарушения прав человека на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве.

«Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», – цитирует «Интерфакс» американского лидера.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.