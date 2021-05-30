 

Байден пообещал затронуть тему нарушений прав человека на встрече с Путиным

30.05.2021, 18:42, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему нарушения прав человека на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве.

«Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», – цитирует «Интерфакс» американского лидера.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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